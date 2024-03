Valentino, Alessandro Michele al posto di Pierpaolo Piccioli? L'indiscrezione (e le reazioni sui social)

Continua il valzer dei direttori creativi. Dopo l'addio di Walter Chiapponi da Blumarine e quello di Dries Van Noten dal suo marchio, lo scorso venerdì è arrivato quello di Pierpaolo Piccioli da Valentino. Una decisione, quella dello stilista, arrivata come un fulmine a ciel sereno nel mondo della moda, già scombussolato dalle precedenti dipartite. Ma se sui social non si fa che elogiare il lavoro del 56enne di Nettuno - alla guida della maison romana per quasi sedici anni -, sono già moltissimi coloro che stanno pensando ai possibili sostituti. Ma tra questi, un nome che risuona più degli altri. Ed è proprio quello di Alessandro Michele.