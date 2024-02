Valencia, custode eroe salva i vicini passando di porta in porta tra le fiamme: «Il nostro angelo»

Nove morti e un disperso (ma si cercano ancora molte persone), più 14 feriti in un complesso residenziale composto da due edifici completamente raso al suolo: è questo il bilancio del brutale incendio che, in appena mezz'ora, ha distrutto giovedì due palazzi nel quartiere Campanar di Valencia. Nel dramma, spunta l'opera di un eroe. Inaspettato. Julián, il custode di uno degli edifici che molti hanno descritto come "l'angelo" di molti residenti.

Come riportato da ABC, è grazie a lui che molte persone sono riuscite a sopravvivere alle fiamme: «Julián ci ha salvato la vita, l'allarme antincendio non è scattato», ha raccontato José Antonio, un residente di uno degli appartamenti bruciati.