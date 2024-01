Tumore al seno a 28 anni, dopo la diagnosi lascia il lavoro da infermiera, diventa fotografa e scrive un libro: «Non aspettare per fare ciò che vuoi»

Si vive la gioventù pensando di avere davanti tutto il tempo del mondo, e se da una parte questo pensiero porta serenità e allontana le pressioni di una scadenza a breve termine, dall'altra può far adagiare le persone sugli allori e spingere a rimandare un cambiamento che fa paura a un fantomatico e inarrivabile "domani".

Il coraggio di fare il salto, di prendere il rischio, può arrivare in tanti modi e a volte una situazione spaventosa può darci la forza necessaria a cambiare le cose, come è successo a Estelle Talhouarn quando le è stato diagnosticato un tumore al seno a 28 anni. Oggi, la 31enne che ha lasciato il lavoro da infermiera per dedicarsi alla sua passione per la fotografia, sorride e consiglia: «Non aspettare per fare quello che desideri!».