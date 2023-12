Tredicesima in arrivo per lavoratori e pensionati: chi la riceve e a quanto ammonta. «Nel 2024 sarà più povera»

Siamo ormai a dicembre, mese delle feste natalizie, e si avvicina la data tanto attesa per milioni di italiani, quella in cui arriverà la tredicesima per lavoratori dipendenti e pensionati. Già da ieri questi ultimi hanno iniziato a ricevere la tredicesima dell'Inps, mentre per i 19 milioni di lavoratori dipendenti l'assegno arriverà nelle prossime settimane. Una cifra che si avvicina ai 41 miliardi di euro (per una spesa per le imprese di quasi 54 miliardi), secondo i calcoli della Cgia di Mestre, con lo Stato che ne incasserà invece oltre 13 con la ritenuta dell'Irpef.