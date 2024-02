Tonino Lamborghini, la verità sul test del Dna: «Elettra e Flavia Borzone non sono sorelle. Da questa storia solo disagi»

Tonino Lamborghini papà di Elettra ma anche dell'estetista Flavia Borzone? Per la prima volta da quando è stato reso noto il risultato di un test del Dna eseguito prelevando un campione di saliva da una cannuccia utilizzata dalla cantante, l'erede della casa automobilistica di Torino ha espresso la sua posizione ufficiale in merito alla questione della presunta figlia illegittima.

Tonino Lamborghini ha diffuso una nota, riportata dal Corriere della Sera, in cui commenta il colpo di scena arrivato nel processo che vede imputate per diffamazione la stessa Flavia Borzone e sua mamma, Rosalba Colosimo. Lamborghini contesta quell'esame del Dna, si legge nella nota, perché «fondato su campione carpito subdolamente a mia figlia legittima, ma anche eseguito illecitamente tantoché il giudice penale non ne ha acquisito il deposito».