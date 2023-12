Tivoli, le scene di panico raccontate dai testimoni: «Scappati nel fumo». «Mio padre è morto, io salva grazie agli infermieri»

Tivoli, scene di panico durante l'incendio che ieri sera è divampato all'ospedale e che ha causato la morte di 4 persone, con circa 200 evacuati. Sono i testimoni a raccontare gli attimi di terrore vissuti durante le fase concitate di evacuazione dell'edificio.

«Ero in ospedale per dare l’ultimo saluto a mio papà, morto poco prima che scoppiasse l’incendio. Intorno alle 23.15 ho sentito un forte odore di plastica bruciata, è andata via la corrente ed è scattato l’allarme. Ero in corridoio ma le scale erano impraticabili, c’era una colonna di fumo». A raccontarlo Veronica Timperi che ieri sera era in ospedale al quinto piano nel reparto cardiologia dove era ricoverato il padre, morto prima che scoppiasse il rogo. «Voglio ringraziare le infermiere e i medici che sono stati prontissimi, hanno aperto la porta anti incendio permettendoci così di raggiungere l’uscita. Sono tornata a casa ancora sotto choc», ha detto.

Tivoli, chi sono le vittime dell'incendio all'ospedale: disposta l'autopsia per accertare le cause delle morti

Tivoli, incendio all'ospedale: morti quattro pazienti. Duecento evacuati: tra loro molti bambini