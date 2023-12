Tivoli, incendio all'ospedale: morti quattro pazienti. Duecento evacuati: tra loro molti bambini

Almeno tre persone sono morte in seguito all'incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nell'ospedale di Tivoli. Si tratta, secondo quanto si apprende, di due persone che sarebbero morte intossicate e una terza a causa di un infarto. Una quarta persona sarebbe invece deceduta poco prima che scoppiasse l'incendio. Le fiamme sono state spente ma è ancora in corso l'evacuazione dell'ospedale, che è stato invaso dal fumo. Circa 200 i pazienti già trasferiti: tra questi ci sono 7 bambini e una donna incinta messa in salvo con un'autoscala, e i pazienti Covid che si trovavano nel reparto al piano meno uno mentre un'altra quarantina si troverebbe ancora all'interno della struttura.