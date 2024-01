Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi al Bioparco di Roma: è nata una cucciola di Tigre di Sumatra.

La piccola sta bene, è molto vivace e vive, per ora, a stretto contatto con la mamma Tila. Entrambe si trovano in un'area protetta del giardino zoologico, non visibile al pubblico. La notizia della nuova nascita ha una grande rilevanza scientifica.

La cucciola di Tigre di Sumatra