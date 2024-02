Sushi “all you can eat”, 10 ragazzi intossicati dopo la cena: chiuso ristorante nel cuore di Napoli

Chiuso un ristorante di sushi nel cuore di Chiaia, a Napoli. L’ordine di sospendere l’attività in via Martucci è arrivato dalle squadre del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 in sinergia con i Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri dopo la rilevazione di diversi casi di intossicazione alimentare che potrebbero essere collegati all’assunzione delle pietanze del ristorante. A star male con sintomi riconducibili soprattutto a vomito e diarrea, sono stati tutti giovani al di sotto dei 25 anni che sabato si erano recati nel locale con la modalità “all you can eat”, la formula del menù messo a disposizione del cliente senza restrizioni di quantità con un prezzo fisso. Per il momento, nessuno degli intossicati ha necessitato del ricovero ospedaliero nonostante i gravi disturbi gastrointestinali e, nella maggior parte dei casi, i ragazzi sono stati sottoposti a terapie farmacologiche da parte dei loro medici di base.