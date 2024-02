«Mia suocera non mi fa mai entrare in cucina, non fa altro che lamentarsi e rifiuta ogni aiuto»

In tutte le famiglie possono esserci degli screzi o dei parenti che si sopportano meno rispetto agli altri. Ma quando la persona che non tolleri è la mamma di tuo marito, come si fa ad andare avanti e a fingere che vada sempre tutto bene?

È la storia di "Sconcertata in Pennsylvania" che chiede urgentemente un consiglio a chi sta leggendo questa storia, la sua. La donna - di cui non si conoscono le generalità - ha spiegato di vivere un periodo particolare della sua vita a causa della suocera che non fa altro che lamentarsi ogni volta che lei e il marito vanno a trovarla per le vacanze. La suocera rende l'atmosfera pesante, ma nonostante i continui capricci, rifiuta ogni aiuto da parte della nuora. La cucina? Off-limts.