«Ho saltato il compleanno di mia suocera per andare al funerale di un amico. Adesso lei è arrabbiata con me»

Andare d'accordo con i suoceri non è sempre così facile, soprattutto quando ti mettono davanti a un bivio e ti costringono a scegliere tra la famiglia e gli amici. Ma quanto può essere importante presenziare a una festa di compleanno con decine di invitati, rispetto al partecipare al funerale in chiesa di un amico?

Per un uomo, che ha raccontato la sua storia su Reddit, non ci sono dubbi: posare un fiore sulla tomba del suo amico morto in un incidente stradale ha la priorità rispetto al compleanno della suocera.

La suocera e la moglie dell'uomo non hanno condiviso la sua scelta e adesso sono arrabbiate con lui. Per le due donne, lui avrebbe dovuto scegliere la famiglia e anteporre la festa di compleanno della madre di lei al funerale dell'amico.

Tutti d'accordo?