Cade nello studentato e nessuno se ne accorge per quasi un giorno: la ritrovano in una pozza di sangue, poi il coma: «Faccio causa all'università»

Genevieve Lizotte, una studentessa di 22 anni dell'Università del Minnesota (Usa), ha intentato una causa legale contro l'istituto accademico, affermando che il personale universitario ha ignorato le sue richieste di aiuto dopo essere caduta nel appartamento di proprietà dell'università.

L'incidente è avvenuto nell'aprile 2023, ma è venuto alla luce solo con la recente causa legale. Eve, com'è anche soprannominata, è rimasta in ospedale fino alla fine di maggio. Secondo quanto scrive il Daily Mail, la giovane sarebbe potuta morire di sepsi (una sindrome clinica caratterizzata da un'abnorme Risposta Infiammatoria Sistemica, messa in atto dall'organismo in seguito al passaggio nel sangue di microrganismi patogeni provenienti da un focolaio sepsigeno).