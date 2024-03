Stefania Orlando: «Eri tu la mia famiglia». Le parole per la cagnolina Margot morta

Stefania Orlando ha ufficializzato il divorzio da Simone Gianlorenzi nella sua intervista da Monica Setta a "Storie di donne al bivio", di cui è stata ospite nell'ultima puntata del talk show andata in onda ieri sera, in seconda serata su Rai2.

I due ormai ex coniugi, oltre a essere stati sposati per 15 anni, hanno condiviso anche il grande amore per la loro cagnolina Margot che avevano adottato insieme e che lui portava spesso al GfVip quando Stefania era concorrente. La showgirl romana, su Instagram, ha dedicato delle dolci parole a Margot venuta a mancare la scorsa estate: «Ti si teneva in una mano amore mio, tutto quell’amore dentro una mano. Sono passati 9 mesi da quando non sei più con me eppure ogni mattina ti cerco, ogni volta che torno a casa guardo in basso, ogni volta che entro in bagno faccio il passo più lungo per non sbattere contro la tua ciotola dell’acqua, che però non c’è più. In tanti mi consigliano di farmi un altro cagnolino ma sei tu che mi manchi, non un cane, è il tuo profumo che mi manca piccola mia. E niente oggi è domenica e siccome tu per me eri la mia famiglia mi manchi ancora di più. Non ti lascio amore mio, sei sempre con me Margot».