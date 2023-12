Denuncia per stalking il fidanzatino della figlia: «Ossessione e divieti, voleva sms ogni 5 minuti e video dalla scuola»

La vicenda del 22enne denunciato per stalking dalla madre della fidanzatina 16enne ha provocato sconcerto nell'opinione pubblica: accade a Marsala, dove la donna, vedendo il disagio della giovane figlia, non si è girata dall'altra parte, non ha fatto finta di non vedere e anche rischiando di perdere l'affetto della ragazza, vittima delle ossessive manie di controllo del fidanzato, ha scelto la strada della denuncia. «Non ho fatto nulla di straordinario, l'avrebbe fatto qualunque madre», racconta la donna che vive a Marsala con due dei suoi tre figli.