Sinead O'Connor, come è morta la cantante. Il video choc nel 2017: «Malattie mentali come le droghe»

Sinead O'Connor è morta mercoledì 26 luglio a 56 anni. Nel 2018, dopo la conversione all'Islam, aveva cambiato il suo nome in Shuhada Sadaqat. La cantante irlandese ha sofferto negli ultimi anni momenti molto dolorosi, dai problemi esistenziali e di depressione a quelli legati alla salute.

Addio a Sinéad O'Connor, la diva triste: una vita di successi e dolori

Sinead O'Connor, la depressione e il figlio morto l'anno scorso. L'ultimo post: «Era l'unico ad amarmi»

La carriera

Nata a Dublino, l'artista ha lasciato un segno indelebile nell'industria musicale con la pubblicazione di 10 album in studio durante la sua carriera. La sua celebre canzone "Nothing Compares 2 U", cover di Prince, è stata riconosciuta come il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards, sancendo il suo talento e la sua influenza globale. O'Connor lascia tre figli. Un quarto, Shane, era morto l'anno scorso a 17 anni, ultima tragedia della sua vita.