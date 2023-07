Sinéad O'Connor, l'eredità è un giallo: dal patrimonio milionario al nodo dei quattro matrimoni, cosa sappiamo

Sinéad O'Connor​, a chi andrà l'eredità della cantante scomparsa ieri a 56 anni? Il suo patrimonio è stimato - secondo fonti irlandesi - in 4 milioni di sterline, con la maggior parte della fortuna proveniente da Nothing Compares 2 U. Il singolo ha infatti generato enormi royalties nel corso degli anni. Particolarmente complessa, però, la situazione familiare visto che Sinéad O'Connor​ si è sposata quattro volte e ha avuto altrettanti figli con il terzo Shane, morto tragicamente 18 mesi fa.

