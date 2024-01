Sinead O’Connor è morta per «cause naturali». Il medico legale spegne i dubbi sul decesso sospetto della cantante

di Cristina Siciliano

Sinead O’Connor è morta per cause naturali. A sottolinearlo è stato un corner (funzionario pubblico cheindaga su casi di morte sospette) di Londra, nel Regno Unito. La cantautrice era stata trovata morta lo scorso 26 luglio in un appartamento a Londra. I risultati dell'autopsia sono arrivati nelle ultime ore, dopo sei mesi. Scotland Yard aveva infatti fornito pochi dettagli sulla morte della cantautrice, limitandosi a dire di averla trovata senza vita nella sua casa e di non considerarne la morte come «sospetta» per rinviare al referto definitivo di un'autopsia disposta dal medico legale ogni conclusione certificata sulle cause ultime del decesso.

Una vita tormentata quella di Sinead O'Connor, fin dalla più tenera età.

Ai funerali di O'Connor a Dublino dello scorso agosto avevano partecipato migliaia di persone per l'ultimo, triste saluto alla tormentata leggenda della musica.

