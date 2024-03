Sesso al primo appuntamento, lui si rifiuta e lei lo sequestra in casa: «Non ti libero finché non lo facciamo»

Fare sesso al primo appuntamento ormai non è più un tabù come qualche anno fa: se una volta dopo aver conosciuto qualcuno si tendeva ad andare coi piedi di piombo, al giorno d'oggi c'è più libertà, soprattutto da quando esistono le app di dating, tramite cui ci si conosce chiacchierando in chat e l'incontro dal vivo, in cui si finisce a casa di uno o dell'altro (o dell'altra) diventa quasi una tappa finale obbligata. Non così obbligata però per un ragazzo di 29 anni di Corcagnano (Parma), che di fare sesso dopo aver conosciuto una sua coetanea non voleva proprio sapere, e la storia è finita malissimo.