Sesso, sempre più giovani fanno "flop": «Le cause? Stress, comportamenti poco sani, aiutini ormonali»

Stress, comportamenti poco sani, aiutini ormonali. Fattori che minacciano la salute sessuale dei giovani maschi, sempre più spesso a rischio 'flop' tra le lenzuola. La disfunzione erettile «colpisce prevalentemente gli over 40 anche se negli ultimi anni, a causa di stili di vita più stressanti, diete poco bilanciate e altre abitudini poco salutari, stiamo riscontrando un progressivo abbassamento dell'età di esordio. Anche il maggior utilizzo di ormoni come il testosterone, assunto soprattutto dai più giovani per favorire l'accrescimento della massa muscolare, aumenta le possibilità di incorrere nella problematica».

Alessandro Palmieri, presidente della Società italiana di andrologia (Sia), in occasione del workshop 'Dalla compressa… al volatilè, promosso da Sia con il contributo non condizionante di Neopharmed Gentili per parlare di prevenzione e dell'evoluzione sul fronte farmaci: dalle pillole dell'amore agli spray.

