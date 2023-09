Tidei, sesso in Comune ripreso dalle telecamere. La donna nel video hot: «Ho dovuto dirlo a mio marito, la mia vita è rovinata»

di Redazione web

Pietro Tidei, sindaco 77enne di Santa Marinella, ha fatto sesso negli uffici del Comune e la scena è finita in un video. Lui, sposato e con figli, è stato filmato più volte (e con donne diverse) dalle microcamere istallate dagli investigatori, che stavano indagando nell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto la cittadina sul litorale laziale. Il reperto, che nulla ha a che fare con l'indagine, è finito per errore agli atti e il video è arrivato nelle mani sbagliate, raggiungendo le chat di tutto il paese. Una delle donne filmate, a sua volta sposata, è finita nei guai.

Cosa ha detto la donna del video

«Sì, sono io la donna ripresa con il sindaco in una stanza del Comune e l’ho dovuto dire a mio marito. Ieri. La pressione era insostenibile. Avrei voluto affrontare la vicenda in ben altro modo, tutto questo è un dramma. Avrò anche sbagliato ma non merito questa macchina del fango», le sue parole, riportate da Repubblica.

Infine, sul sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei: «Non lo voglio sentire: io non ho fatto una bella figura coi miei cari, lui forse da sindaco non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto dentro una sede istituzionale quindi dopo tutto questo caos forse si sarebbe dovuto dimettere».

