​Sesso, l'allarme degli andrologi: «Solo virtuale per 1 ragazzo su 3 e astinenza per 1,6 milioni di giovani». Come è cambiata la sessualità dopo la pandemia

Le nuove generazioni e il sesso. In Italia un ragazzo su tre fa solo sesso virtuale, mentre oltre 1 milione e 600mila giovani 18-35enni non ha mai avuto rapporti sessuali e circa 220mila coppie stabili, della stessa fascia di età, dichiara la propria astinenza dal sesso. La proverbiale «tempesta ormonale» nella Generazione Z sembra dunque non esserci, scontrandosi contro blocchi culturali, insicurezza e fragilità. È l'allarme lanciato dagli andrologi italiani preoccupati anche per «i riflessi sull’attuale crollo delle nascite nel nostro Paese e sul boom di impotenza tra i giovani».