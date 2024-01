Scoperti 85 pianeti fuori dal Sistema solare: «Sono nella "zona abitabile" e potrebbero ospitare la vita»

L'osservazione del satellite Tess, Transiting Exoplanet Survey Satellite, della NASA ha portato all'individuazione di 85 nuovi potenziali pianeti "abitabili" al di fuori del Sistema solare. Questi esopianeti, simili per dimensioni a Giove, Saturno e Nettuno, infatti, potrebbero presentare temperature adatte a ospitare la vita. La scoperta è il risultato di una collaborazione internazionale guidata da Faith Hawthorn dell'Università di Warwick, nel Regno Unito, e i dettagli sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.