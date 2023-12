Saldi invernali 2024, il calendario Regione per Regione: data inizio e fine. I consigli per i consumatori

Saldi 2024 in dirittura d'arrivo: la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunitasi il 21 novembre scorso, ha stabilito una data d'inizio unica per dare il via alle svendite (anticipata solo dalla Valle d'Aosta). Gli sconti saranno applicati anche negli e-commerce e consentiranno di acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi. Andiamo a vedere le date di inzio e fine dei saldi invernali e le regole per fare compere senza correre rischi.