Rudy Guede, l'ex fidanzata che l'ha denunciato: «Non sapevo chi fosse, me l'hanno detto i miei amici»

Nuovo capitolo dell'omicidio di Meredith Kercher. Ad aggiungere un nuovo tassello alla storia è l'ex di Rudy Guede. La ragazza ha denunciato l'ivoriano: «Un manipolatore narciso, mi chiedeva scusa senza crederci. Quando l'ho conosciuto non sapevo chi fosse».

Il racconto

«Rudy ha della rabbia, della frustrazione, della cattiveria che non ti aspetti da chi è uscito da 13 anni di carcere come detenuto modello. Possibile che non sia obbligatorio un percorso psicologico?». L'ex fidanzata di Rudy Guede, già condannato in via definitiva nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, parla al Corriere della Sera e racconta la loro storia durata due anni finita con una denuncia e il divieto di avvicinamento.