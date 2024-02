Rudy Guede, disposta la sorveglianza speciale per "codice rosso" per un anno: niente contatti con la ex e coprifuoco

Le misure a carico di Rudy Guede si fanno ancora più stringenti. Da alcuni giorni, per garantire la tutela della ex, il 37enne è stato sottoposto a sorveglianza speciale per un anno. L'ivoriano, che ha scontato quasi 13 anni di condanna per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, a dicembre era stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna.

Il 37enne è infatti accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale ai danni della sua ex fidanzata, una 24enne della provincia di Viterbo.