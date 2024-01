«Aiutatemi a riportare in Italia mio figlio Brando»: il bambino di 2 anni è stato portato in Guatemala dalla mamma senza il consenso del papà

Il dramma di un padre che non può più riabbracciare il figlio, portatogli via dalla mamma in Guatemala e a sua insaputa. Rubens Gardelli, 43 anni di Forlì, è un noto imprenditore di caffè a cui è stata tolta, da un giorno all'altro, la possibilità di essere il papà del piccolo Brando, di due anni. L'imprenditore non vede e non sente più suo figlio dallo scorso luglio, da quando sua moglie l'ha portato in America centrale facendo perdere ogni traccia.

Al momento, sul caso è aperta un'inchiesta che servirà a riportare il piccolo fra le braccia di papà Rubens, disperato e addolorato di non poter sapere neanche se il piccolo sta bene.