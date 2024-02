Si conoscono nel fango durante l'alluvione in Romagna, si innamorano e vanno a vivere insieme: «A Forlì il nostro primo bacio»

Dal letame nascono i fiori e dal fango può germogliare l'amore, si potrebbe dire parafrasando il grande Fabrizio De André in "Via del Campo". Non sono parole di circostanza, perché una storia d'amore è nata tra le macerie lasciate dalle alluvioni in Emilia-Romagna e a raccontarla sono stati gli stessi protagonisti.

Cristina Nulchis, una volontaria lombarda, e Andrea Pelizza, un vigile del fuoco veneto, si sono conosciuti e poi innamorati durante le drammatiche ore dell'emergenza in Emilia-Romagna, mentre erano in atto le operazioni di soccorso che seguirono le devastanti alluvioni a Forlì lo scorso anno. Tra i due è sbocciato un amore, un amore rivolto anche alla città dove hanno passato tante ore a spalare fango e terra, Forlì, dove si trasferiranno a breve.