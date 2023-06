Rottamazione cartelle, ultimi giorni per fare pace col fisco: come presentare la domanda

Ultimi tre giorni per fare pace con il fisco: scade venerdì prossimo, 30 giugno, il termine entro cui chiedere la rottamazione delle cartelle fiscali. Più tempo (fino al 30 settembre) è previsto per le regioni interessate dalla recente alluvione. La domanda di definizione - spiega l'agenzia della Riscossione - può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).