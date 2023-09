Femminicidio a Roma, infermiera uccisa a coltellate: Rossella Nappini aveva 52 anni. L'ex compagno sentito in Questura

A Roma, nel quartiere Trionfale, si consuma l'ennesimo femminicidio, stavolta di una 52enne infermiera, Rossella Nappini. Uccisa a coltellate all'entrata del palazzo dove viveva, quasi sicuramente da una persona che conosceva: è per questo che le indagini degli investigatori, i quali al momento non escludono alcuna pista, si concentrano su un suo ex compagno, sentito in Questura insieme ad altre persone.

Rossella Nappini, chi è l'infermiera uccisa a Roma: separata e con due figli, viveva con la madre

