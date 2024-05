Camila Giorgi si ritira, addio al tennis a 32 anni: nessun annuncio ufficiale ma il suo nome è nella lista dell'ITIA

di Redazione Web

Si è ritirata nel silenzio, senza annunci. Nel suo stile, insomma. Camila Giorgi ha detto addio al tennis a 32 anni: l'ex numero 26 del mondo, vincitrice del Wta 1000 di Montreal nel 2021, è nella lista dei giocatori ritirati pubblicata dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA). L'ultima sua partita è stata quindi quella persa a Miami 6-1 6-1 contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek.

La data ufficiale del ritiro è quella del 7 maggio 2024, quando sono cominciati gli Internazionali Bnl d'Italia a cui lei non era iscritta. Così come non era segnata al Roland Garros. L'annuncio ufficiale lei non lo ha ancora dato, ma la nota dell'ITIA è sufficiente. Il suo nome è l'ultimo in ordine cronologico: prima di lei c'è Steve Johnson, ritiratosi un mese fa.

Le vittorie contro Sharapova e Wozniacki

In attesa che sia lei a dare la notizia, resta il parziale mistero. Camila Giorgi in carriera non è riuscita mai a fare della continuità il suo punto di forza: potrà raccontare di aver battuto alcune tra le tenniste più forti al mondo: da Sharapova a Wozniacki, da Gauff a Muguruza, da Azarenka a Swiatek e Sabalenka.

