Mangia ovuli di droga per sfuggire al controllo: 27enne si sente male e muore di overdose in strada All'arrivo di sanitari e forze dell'ordine il ragazzo era già morto, probabilmente per overdose







di Redazione web Si era mostrato collaborativo davanti alle forze dell'ordine mentre eseguivano il controllo identificativo. Poco dopo il 27enne si è accasciato per strada ed è morto: aveva ingerito ovuli con all'interno stupefacenti. È successo nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio, a Roma, tra via Manfredonia e via Ostuni, quartiere Prenestino. Il controllo identificativo Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe ingoiato gli ovuli prima del controllo da parte della guardia di finanza, controlli durante il quale era risultato molto calmo, senza creare alcun problema nel corso dell'identificazione. Poco dopo un passante ha chiamato il 112 segnalando che un uomo si stava sentendo male in mezzo alla strada. All'arrivo di sanitari e forze dell'ordine, però, il 27enne era già morto, probabilmente per overdose. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 21:05

