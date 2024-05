Maltempo a Roma, rischio bomba d'acqua: dove e quando. Le previsioni meteo

di Redazione web

Rischio maltempo a Roma. In base alle previsioni, ci potrebbe essere una vera e propria "bomba d'acqua". Un improvviso acquazzone come è accaduto ieri mattina. Se il beltempo prevale, il vento porta nubi minacciose che si possono scatenare in piogge improvvise. Vediamo insieme le previsioni di 3bmeteo e ilmeteo.it.

Meteo, arrivano piogge, temporali e grandine: ​da domani scatta l'allerta gialla in 5 regioni

Le previsioni di mercoledì 8 maggio

Su Roma noteremo un mercoledì instabile, caratterizzato da nuvolosità irregolare, con piogge e qualche rovescio anche a sfondo temporalesco, previsti tra pomeriggio e sera. Temperature massime entro 22-23°C. Giovedì e venerdì ancora variabili, con possibilità per brevi e locali piovaschi pomeridiani sull'hinterland orientale della città. Temperature massime in lieve aumento. Segue un weekend stabile e in prevalenza assolato. Queste le previsioni di 3bmeteo. Secondo quanto invece riportato da ilmeteo.it, la pioggia potrebbe colpire in modo consistente in serata: intorno alle 20.00.

Le previsioni di giovedì 9 maggio

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge.

Le previsioni di venerdì 10 maggio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3441m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

