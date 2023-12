Roma, movida senza regole in centro: residenti disperati. «Noi abbandonati, dopo il Covid il disastro»

Movida senza fine, ma soprattutto senza rispetto nel centro storico di Roma. Una situazione, in realtà simile a molti altri quartieri della capitale, dove i locali restano aperti fino a notte fonda ed i clienti, che siano romani o turisti, danno vita a schiamazzi, maleducazione, rifiuti lasciati in strada, senza alcun senso civico. Una condizione in progressivo peggioramento nelle zone della movida dopo il Covid, quando dopo lo stop forzato imposto dal lockdown, alcuni dei locali che hanno riaperto o chi ha aperto ex novo, hanno iniziato ad andare oltre le regole.