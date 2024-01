Ristorante vegano aggiunge carne al menu per evitare la chiusura e scatena l'indignazione dei clienti: «Uccidete animali per fare più soldi»

La dieta vegana si è diffusa sempre di più negli ultimi anni, soprattutto a causa della maggiore attenzione posta sulle condizioni di vita del bestiame e sulle problematiche ambientali derivanti dalla produzione di carne e altri prodotti di origine animale. Nella maggior parte dei casi, infatti, la decisione di non consumare questo tipo di alimenti è la conseguenza di una scelta etica e non una mera questione di gusti.

Eppure, in alcuni casi si è costretti a scendere a compromessi con i propri valori, per diverse ragioni, che possono essere considerate o meno legittime da chi non è stato parte del processo decisionale e si limita a giudicare la situazione dall'esterno, secondo la propria personale prospettiva.

È il caso di un ristorante vegano inglese, il Nomas di Macclesfield, che tramite un lungo post sulla pagina Facebook ha annunciato l'aggiunta di carne al proprio menu e ne ha spiegato la ragione. Sono stati tanti, tuttavia, gli utenti che hanno preso male la notizia e commentato con rabbia.