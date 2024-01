«Il prezzo del regalo di matrimonio? Circa 100 euro, ma dipende da 2 fattori». La wedding planner gela le aspettative dei promessi sposi

Melissa organizza matrimoni da circa 15 anni, quindi ha molta esperienza con la cerimonia: dagli abiti più adatti per sposi e invitati, passando per le decorazioni perfette per ogni location, fino... ai prezzi ragionevoli per un regalo di nozze.

La wedding planner pubblica diversi contenuti sui suoi social in cui dà consigli e condivide interessanti trucchi per facilitare la pianificazione del grande evento e tra questi c'è una clip in cui esprime la sua opionione "impopolare" riguardante le cifre da spendere per il dono agli sposi: all'incirca 100 dollari, dice Melissa, e spiega le sue motivazioni.