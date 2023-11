Rebecca, 9 anni, è una bambina farfalla: la sua pelle si distrugge con un tocco. Ma ora c'è una speranza

Rebecca, 9 anni, da Gorizia combatte una battaglia quotidiana contro una malattia genetica rara nota come epidermolisi bollosa, o "malattia dei bambini farfalla". La sua pelle, vulnerabile come le ali di una farfalla, si distrugge e cade al minimo tocco. Una realtà dolorosa, per la quale una cura è possibile: ne è la testimonianza vivente Hassan, un bambino farfalla che è riuscito a guarire grazie a una terapia genica sviluppata dall'Università di Modena. Tuttavia, la speranza di estendere questa cura rivoluzionaria è ora minacciata dalle difficoltà finanziarie dell'azienda biotech Holostem, che ha portato il ministero per le Imprese e il made in Italy a intervenire, affidando la situazione alla Fondazione Enea Tech.