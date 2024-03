Rafa Leao: «Ecco perché sorrido sempre». Il futuro al Milan, l'orologio perso da un amico, i social e il razzismo

In tutte le librerie con il suo libro "Smile - La mia vita tra calcio, musica e moda" Rafael Leao si racconta al Corriere della Sera, in un'intervista in cui parla di calcio ma non solo. A partire dal titolo del suo libro, Smile appunto, il sorriso: il suo marchio di fabbrica anche mentre gioca (decisamente bene) a calcio, da numero 10 e protagonista del Milan, dove gioca dall'estate del 2019.