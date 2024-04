Il Fenerbahce abbandona il campo durante la finale di Supercoppa di Turchia: il Galatasaray si dichiara campione. Ecco cosa è successo

di Redazione web

Clamoroso quanto accaduto in Turchia durante la finale di Supercoppa tra Galatasaray e Fenerbahce. La squadra guidata da Dzeko e Bonucci aveva deciso di presentarsi con l'Under 19 in segno di protesta.

La settimana di avvicinamento alla finale era già stata carica di polemiche e la conferma è arrivata dopo pochi minuti dall'inizio della partita. Infatti in seguito al gol dell'1-0 segnato da Mauro Icardi al secondo minuto, il Fenerbahce ha deciso di lasciare il campo. Il Galatasaray si è già proclamato campione sui social.

Il motivo che ha portato il Fenerbahce a lasciare il campo

Il Fenerbahce è in aperta polemica con la federcalcio turca e ha minacciato di ritirarsi da tutte le competizioni, campionato compreso, ufficializzando poi che avrebbe mandato la squadra Under 19 in campo nella finale di Supercoppa.

La Supercoppa di Turchia era già stata rinviata una volta dato che era in programma il 30 dicembre a Ryiad in Arabia Saudita, ma tutte le parti si sono opposte alla decisione di disputarla lontano dalla Turchia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA