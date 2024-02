Professoressa accoltellata a scuola da uno studente, colpita più volte alla schiena: arrestato 17enne

Una professoressa è stata accoltellata da uno studente questa mattina, 5 febbraio, all’istituto professionale Enaip di Varese. Il 17enne è stato arrestato è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni, mentre l'insegnante è stata soccorsa e ricoverata in codice giallo dal personale sanitario giunto sul posto con automedica e un’ambulanza della croce rossa di Varese.

Cosa è successo

L'aggressione sarebbe avvenuta alle 8 di mattina, durante l'ingresso a scuola. Lo studente di 17 anni si sarebbe avvicinato alla donna e l'avrebbe ferita alla schiena con un coltello a serramanico portato da casa. La docente, di 57 anni, insegna nella - scuola che il minore frequenta - ed è stata portata all'ospedale di Varese in codice giallo e non in pericolo di vita.