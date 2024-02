Prof accoltellata a scuola da uno studente, l'ipotesi sfida social: era stata pedinata, i dubbi sul coltello

L'attacco alla professoressa Sara Campiglio, stimata docente di 57 anni, all'ingresso dell'Istituto Professionale Enaip a Varese, alle 8 del lunedì 5 febbraio, era premeditato. L'aggressore, uno studente 17enne, avrebbe usato un coltello a serramanico portato da casa nel tentativo di ferire gravemente la vittima, che aveva pedinato e atteso sull'androne di scuola prima di sferrare l'attacco. Una tragedia evitata, con la prof che ha riportato solo ferite lievi e appena sveglia, in ospedale, ha chiesto come stesse il ragazzo, ma che è costata l'arresto per tentato omicidio al giovane. Al centro delle indagini, ora, il movente.