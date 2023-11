Pos come bancomat: sarà possibile prelevare contanti in edicole e tabaccai. Ecco le ultime misure inserite in manovra

Arrivano novità sulla manovra. L'ultima è quella di aprire al prelievo direttamente dal Pos. Soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni, anche per bilanciare la chiusura degli sportelli bancari tradizionali. C'è spazio anche per spingere la circolazione dei contanti nella manovra "cauta" e "prudente" che Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti vorrebbero il più possibile blindata. Tanto da imbarcare già diversi microstanziamenti che tradizionalmente sono appannaggio degli emendamenti parlamentari. E così rimediare, ad esempio, sul tax credit per il cinema prima ancora di entrare nella fase delle modifiche. L'obiettivo del governo è procedere velocemente ad approvare il testo.