Pillola anticoncezionale, stop dell'Aifa: non è più gratuita per tutte le donne (per il momento). Cosa sta succedendo

Via libera alla pillola anticoncezionale gratis per tutte le donne, poi lo stop (al momento) da parte della stessa Aifa che lo aveva approvato. Il motivo sono ulteriori approfondimenti richiesti dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco dopo che, lo scorso 21 aprile, il Comitato prezzi e rimborsi della stessa Aifa aveva pronunciato la decisione di rendere gratuito l'anticoncezionale orale per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. Decisione che aveva destato immediate polemiche.

Pillola gratis per tutte le donne: l'Aifa rende gratuita la contraccezione, costo 140 milioni

