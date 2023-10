Patrizia Reggiani, la villa dell'ex Lady Gucci a Milano venduta per 9 milioni e mezzo: fu il suo rifugio quando uscì dal carcere

La villa di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci accusata di essere la mandante del suo omicidio, è stata acquistata per 9 milioni e mezzo di euro da una coppia (lui cittadino britannico, austriaca la moglie) che hanno la residenza nel Comasco. La ristrutturazione interna dell'immobile (un seminterrato, un piano terreno, un primo e un secondo piano) che si trova a Milano, in via Andreani 5, è stata affidata a un progettista e a una impresa edile di Parre (Bergamo). Lo rivela il quotidiano Il Giorno.

