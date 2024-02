Fondi ai partiti, quanto incassano? Il primato è di Giorgia Meloni, seguono Pd e Lega. La classifica e i dati

Fondi ai partiti, quanto incassano? Tenendo conto delle libere contribuzioni, del finanziamento che Camera e Senato assicurano ai gruppi in proporzione alla propria consistenza numerica e dellerisorese incassate, la graduatoria vede prima in classifica Fratelli d'Italia con 25, 8 milioni di euro. Al secondo posto il Pd con 23,1 milioni e la Lega che si ferma 18,6 milioni di euro.

Fondi ai partiti

Indispensabile nota metodologica sul sistema di finanziamento alla politica sopravvissuto all’abolizione del contributo pubblicato diretto: mentre le prime due entrate alimentano le casse delle forze politiche, i fondi parlamentari sono destinati ai gruppi che possono spenderli, oltre che per pagare gli stipendi del proprio personale, esclusivamente per scopi istituzionali (attività parlamentare, studio, editoria e comunicazione).



I bilanci preventivi per il 2023 di Camera e Senato hanno destinato al contributo ai gruppi una somma invariata rispetto a quella della XVIII legislatura (l’ultima prima del taglio del numero dei parlamentari): a Montecitorio 30,87 milioni (cui si aggiunge un residuo di circa mezzo milione) vanno divisi tra 400 deputati e a Palazzo Madama 22,12 milioni distribuiti per 205 senatori.