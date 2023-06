Papa Francesco al Gemelli, intervento all'addome riuscito. Il chirurgo: «Sta bene, è sveglio e vigile»

Papa Francesco operato al policlinico Gemelli. Il Santo Padre trasferito questa mattina al CeMi, struttura geriatrica del policlinico Gemelli dove è già stato ieri per un controllo. Ha subito un intervento di laparotomia, per un'occlusione all'intestino. La degenza in ospedale durerà almeno una settimana, si apprende. L'intervento è durato tre ore. Poco prima delle 18 il Pontefice è stato riportato nel suo appartamento al decimo piano del policlinico Gemelli. «L'intervento è stato senza complicazioni», ha riferito il portavoce del Vaticano Matteo Bruni

«Il santo padre sta bene, è sveglio e vigile». Lo ha riferito il chirurgo Sergio Alfieri a capo della equipe che è intervenuta per risolvere un laparocele addominale. «Mi ha già fatto la prima battuta appena svegloato» ha detto il chirurgo che ha proseguito. «Il Papa mi ha chiesto infatto quando facciamo la terza». «Insieme ad altri colleghi si è

deciso da tempo di programmare l'intervento chirurgico», ha detto sempre Alfieri. Il chirurgo ha ricordato la presenza di tenaci aderenze nelle anse a metà dell'intestino medio che causavano la sintomatologia. Si sono liberate queste cicatrici interne e la difficiltà di transito con una plastica e con l'ausilio di una rete protesica. Il Santo Padre ha reagito bene.

«La patologia del Papa era benigna. La degenza tra i 5 e i 7 giorni»

L'intervento di due anni fa è stato fatto per una patologia benigana, la stenosi diverticolare è benigna, la patologia per la quale è stato operato oggi è benigna e non lascerà tracce. La degenza sarà fra i 5 e i sette giorni, ha 86 anni ed è già stato sottoposto a 4

interventi. Dateci qualche giorno. Lo ha riferito il chirurgo Sergio Alfieri a capo della equipe che è intervenuta per risolvere un laparocele addominale È seguito dal suo assistente in questi giorni non è una situazione di urgenza.

Le giornata del Papa

«Il Santo Padre al termine dell'Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'équipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale». Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

Il tweet prima del ricovero: «Offriamo a Gesù prove e dolori»

Nel 150° anniversario della sua nascita, chiediamo a Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni, la grazia di amare Gesù come lei Lo ha amato, di offrirgli le nostre prove e i nostri dolori, come lei l’ha fatto, perché sia conosciuto e amato da tutti. — Papa Francesco (@Pontifex_it) June 7, 2023

Il Papa si è recato in ospedale provato ma sereno

«Prima del ricovero ho avuto la gioia di incontrarlo per qualche minuto e, nonostante fosse provato, ci ha incoraggiato ad andare avanti, incoraggia gli altri sempre ad andare avanti. Una ulteriore prova della bellezza dell'animo umano del Papa». Lo riferisce padre Enzo Fortunato in una diretta su Facebook rilanciando l'invito per l'incontro del 10 giugno a Piazza San Pietro che doveva essere presieduto dal Papa. «Sarà una grande e corale manifestazione di affetto per il Papa», dice il francescano.

Udienze annullate fino al 18 giugno

La Prefettura della Casa pontificia ha fatto sapere che «le udienze speciali e generali del Santo Padre» sono state annullate fino al 18 giugno per motivi sanitari. Lo si legge in una nota della Diocesi di Teramo-Atri sul fatto che «il Vescovo ha inviato a papa Francesco un messaggio di vicinanza della Diocesi che con tanto entusiasmo e affetto filiale si preparava ad incontrarLo sabato 17 giugno».

Mattarella: «Tutto il popolo italiano le è vicino»

«Santità, in vista del Suo ricovero al Policlinico Gemelli desidero farLe pervenire i miei migliori auguri per il positivo esito dell'operazione cui Ella sarà sottoposto questo pomeriggio. Il popolo italiano tutto Le è vicino con sentimenti di affetto e solidarietà, che faccio pienamente miei. Ella può contare in questo momento, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, credenti e non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento». Lo scrive Sergio Mattarella in un messaggio al Papa.