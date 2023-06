Papa Francesco al Policlinico Gemelli per una visita di controllo

di Redazione web

Ancora problemi di salute per Papa Francesco. Il Pontefice questa mattina intorno alle 10.40 è entrato al Policlinico Gemelli di Roma per una visita di controllo: ad apprenderlo è l'ANSA, da fonti qualificate. Secondo quanto si apprende, Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell'Invecchiamento del policlinico universitario. Lo scorso marzo il Papa era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un'infezione respiratoria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 11:07

