Papa Francesco in Rai per la prima volta, ospite di 'A sua immagine': «Come va? Sono vivo» VIDEO

«Sono ancora vivo». Così papa Francesco ha risposto, durante lo speciale di A Sua immagine «La forza della vita», all'atleta di origine nigeriana Fausto Desalu, 29 anni, campione olimpico della staffetta con l'Italia, che in collegamento video gli ha chiesto «Tutto bene?».

«Le apparizioni mariane? Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la madonna piace vederla così, col dito verso l'alto, che indica Gesù. Quando la devozione mariana è troppo incentrata in se stessa non va bene, sia incentrata sulla Madonna che su chi vede». Lo ha detto papa Francesco rispondendo a una domanda durante l'intervista ad 'A Sua immagine'.



Nell'educazione dei figli, i genitori devono «saper dare le cose positive, le carezze, e i limiti: educare nei limiti. Se tu un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina, lo fai crescere senza limiti stai facendo un male. Hanno bisogno di una carezza, dell'amore, ma anche dei limiti. Anche del 'nò dell'amore, della fermezza», ha aggiunto il Papa. Su come conciliare il lavoro e l'educazione dei figli, il Papa ha spiegato che è «una sfida». «Io in confessione, quando viene una persona, se è giovane, sempre domando se gioca con i figli. Una volta uno mi ha risposto 'magari potessi, io esco da casa la mattina quando stanno dormendo e ritorno la sera quando stanno dormendò».



«La vita di oggi è un pò schiava del lavoro», ha osservato Francesco richiamando alla «pedagogia della gratuità, di giocane con i figli. Tutti i genitori sanno farlo, perché è la grazia della genitorialità». Rispondendo sulla figura del «maestro», Francesco ha evidenziato che «non inganna mai, non seduce mai, attira, ti fa sentire bene e ti mette dei limiti. Un maestro che soltanto ti attira e ti da delle caramelle non va bene. Un maestro ti aiuta a camminare, ma ti dà dei limiti. Un papà o una mamma che non rimprovera mai i figli non va bene».



Nelle sue risposte, Francesco ha ricordato, come esempio, quello che ritiene essere «lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza».

