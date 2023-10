Paolo Brosio: «Mi manca mia mamma, sogno una donna con cui metter su famiglia»

La carriera giornalistica, la folgorazione della fede, la volontà di crearsi una famiglia, il dolore per la perdita dell'amatissima mamma. Paolo Brosio si mette a nudo e in una lunga intervista all'Adnkronos si racconta. Dall'esperienza giornalistica partita nei quotidiani locali, del suo approdo a Mediaset, che fu «una vera e propria svolta», al suo passaggio in Rai, dalla sua profonda fede che lo guida ormai da anni e che lo ha aiutato anche a superare «la sofferenza profonda» causatagli dalla scomparsa dell'inseparabile mamma Anna.

«Ho avuto tutto, il mio lavoro è stata una linfa incredibile per vivere una vita straordinariamente intensa e piena di successi» poi «ho avuto una breve caduta: ero sommerso dal dolore ma la fede mi ha salvato la vita». Ora «sogno una donna con cui fare famiglia». Ecco le sue parole.



La mamma

«Ho sofferto tanto per la morte di mia madre - racconta il giornalista, oggi 67enne - sono figlio unico ed ero legatissimo a mia mamma, avevo fatto anche tante cose con lei, anche in tv. E avendo perso anche mio padre è stata durissima. Mia madre è vissuta fino a 102 anni quindi questo per me è già una grazia incredibile. Siamo stati tanto insieme e gli ultimi anni mi sono dedicato tanto a lei. Vederla morire da una telecamerina su whatsapp (lui era lontano, lei in ospedale, ndr.) è stata una sofferenza tremenda. Mi ha salvato la fede, se non avessi avuto la fede sarei stato spacciato. Vado a messa ogni giorno perché a me piace proprio, mi dà forza, mi piace ascoltare le omelie e sentire la parola di Dio».