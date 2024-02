Mangia un panino col tonno da 1,90 euro avanzato dopo una riunione, addetta alle pulizie e mamma single licenziata

Dopo una riunione di lavoro, alcuni dipendenti dello studio legale Devonshires Solicitors si sono alzati e se ne sono andati, lasciando un panino col tonno dal valore di 1 euro e 90 sul tavolo. Gabriela Rodriguez è entrata per pulire la stanza e ha notato il piatto con il cibo avanzato. Avrà pensato che fosse stato lasciato lì per essere buttato, ma ha deciso di mangiarlo per non sprecarlo. Dopo una settimana, e un reclamo da parte dei dipendenti dello studio legale, l'azienda di pulize Total Clean l'ha licenziata.