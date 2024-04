Oroscopo di giovedì 11 aprile: chi sale e chi scende

Finanze e lavoro in recupero, con l'amore in salita per alcuni. Le stelle per giovedì 11 aprile parlano chiaro. Luna, Mercurio e Venere in Ariete. Nettuno è nei Pesci c​on Marte e Saturno (giovedì 11 aprile la "nefasta" congiunzione tra questi due pianeti). Urano e Giove sono in Toro. Il destino sorride ad alcuni segni, altri dovranno essere più cauti e mettere al bando l'esuberanza. Nuovi amori in vista per i segni di fuoco.

I consigli di Leggo di giovedì 11 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

